Seltenes Wetter-Phänomen : „Corona-Sonne“ schmückte den Himmel über der Region

Das Sonnen-Phänomen einer Aureole ist am Freitagnachmittaghimmel in Bad Honnef gesehen worden. Foto: Rolf M.E. Herzbach

Bad Honnef/Bonn Ein seltenes Wetter-Phänomen hat ein GA-Leser am Freitagnachmittag am Himmel über Bad Honnef fotografisch eingefangen: Eine so genannte Halo-Erscheinung. Was steckt dahinter?



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dierk Himstedt

Als Rolf Herzbach am Freitagnachmittag gegen 14.30 Uhr seinen Blick in den fast wolkenlosen Himmel von Bad Honnef richtete, erblickte er ein seltenes Wetter-Phänomen: Eine so genannte Halo-Erscheinung. Denn um die Sonne hatte sich eine kreisrunde Linie gebildet, so dass der GA-Leser bei Zusendung der Fotoaufnahmen scherzhaft, da passend zur aktuellen Zeit, von einer „Corona-Sonne“ berichtete. Denn analog dazu wird als Korona (lateinisch: Corona) auch die äußere Schicht der Sonnen-Atmosphäre oder ringartige Leuchterscheinungen bezeichnet.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach bestätigte nach Sichtung der Aufnahmen, dass es sich um das Phänomen einer kleinen Sonnen-Halo-Erscheinung handelt. „In der Region um Bad Honnef waren am Freitagnachmittag mit dem Cirruswolken-Himmel günstige Voraussetzungen für die Entstehung einer Halo-Erscheinung“, so Olaf Pels-Leusden vom DWD. Der Ring um die Sonne entstehe durch die Brechung der Sonnenstrahlen in den kleinen Eisteilchen der Cirruswolken (hohe, dünne Schichtwolken), so der Metereologe weiter.

Neben den kleinen Halo-Erscheinungen gebe es auch noch große (noch seltener) sowie Nebensonnenkreise, Nebensonnen, weiße Lichtsäulen und andere. Alle Himmelsphänomene entstehen durch Lichtbrechungen in den unterschiedlich aufgebauten Eisteilchen in den Wolken. Auch bei Mondschein kann es im übrigen zu den beschriebenen Halo-Erscheinungen kommen, erläutert Pels-Leusden.

Foto: Rolf M.E. Herzbach Eine kreisrunde Aura hatte sich am Freitagnachmittag gegen 14.30 Uhr um die Sonne gebildet. Ein seltenes Himmelsphänomen. zurück

weiter