Clemens-August-Straße in Königswinter : Älteres Ehepaar im eigenen Haus überfallen und ausgeraubt

Königswinter Unbekannte Täter haben in Königswinter ein älteres Ehepaar überfallen und ausgeraubt. Die Polizei fahndet nach den Männern und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Die Bonner Polizei ermittelt nach einem Raub in Königswinter und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wie die Ermittler berichten, wurde eine 71-Jährige am Dienstag im Garten ihres Hauses in der Clemens-August-Straße von zwei Unbekannten attackiert und körperlich angegangen. Die Männer drängten die Frau ins Haus, in dem sich auch der 79 Jahre alte Ehemann der Frau aufhielt.