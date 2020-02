Polizei bittet um Hinweise : Unbekannter verletzt 55-Jährigen bei Überfall schwer

In Köln hat ein Unbekannter einen 55-Jährigen mit einer Schere schwer verletzt. Foto: DPA

Köln Am Sonntagmorgen hat ein Unbekannter in Köln einen 55-jährigen Mann brutal überfallen und schwer mit einer Schere verletzt. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

In Köln hat ein Unbekannter am Sonntagmorgen einen 55-jährigen Radfahrer im Stadtteil Neustadt-Nord brutal überfallen. Wie die Polizei angab, hatte er den Mann gegen 6 Uhr kurz nach der Unterführung Erftstraße/Gladbacher Straße unter dem Vorwand angehalten, ihn nach dem Weg fragen zu wollen. Dann zog er plötzlich eine große Schere, bedrohte den 55-Jährigen damit und verlangte nach Bargeld. Als der Radfahrer dieser Forderung aber nicht nachkommen wollte, stieß der unbekannte Mann sein Fahrrad um und griff ihn mit der Schere an.