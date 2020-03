Polizei sucht Zeugen : Obdachloser an Haltestelle in Köln überfallen

Obdachloser an Haltestelle in Köln überfallen

Am Mittwochmorgen soll ein Obdachloser in Köln beraubt worden sein. (Symbolbild). Foto: Henning Kaiser

Köln Am Mittwoch sollen drei Unbekannte Männer einen Obdachlosen in Köln beraubt haben. Die Polizei sucht nach den Tätern.

In der Nacht zu Mittwoch sollen drei bislang unbekannte Männer einen Obdachlosen in Köln beraubt haben. Wie die Polizei am Morgen mitteilte, sollen die Täter den Obdachlosen bereits in der Bahn in Richtung Bonn angepöbelt haben.