Coronavirus : Köln verbietet alle Veranstaltungen

Ein Mann in der Kölner Innenstadt trägt einen Mundschutz. Foto: dpa/Henning Kaiser

Köln Köln promotet sich selbst als „Event City“, aber in den nächsten Wochen dürfte es still werden in der Millionenmetropole: Alle Veranstaltungen, selbst Gottesdienste, sind ab Sonntag verboten. Auch die KVB reagieren auf die Corona-Krise.



Köln verbietet wegen der Coronavirus-Epidemie von Sonntag an alle Veranstaltungen. „Wir werden jegliche Veranstaltungen im Kölner Stadtgebiet bis einschließlich 10. April 2020 untersagen“, sagte Stadtdirektor Stephan Keller am Samstag im Rathaus. „Dieses Verbot gilt auch für Gottesdienste und sonstige Veranstaltungen von Religionsgemeinschaften.“ Geschlossen würden auch alle Kinos und Theater sowie Discos, Clubs und Bars, die Musik und Tanzveranstaltungen anbieten.

Ausgenommen seien etwa Wochenmärkte, die der Nahversorgung dienten und Veranstaltungen, die „aus Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses“ notwendig seien. „Was wir nicht untersagen an dieser Stelle ist der Besuch von Restaurants und Gaststätten, die mit einem Essensangebot auch eine Versorgungsfunktion wahrnehmen“, sagte Keller. Die bisherige Empfehlung, Veranstaltungen nach Möglichkeit zu meiden, sei am Freitagabend in Köln eher nicht angenommen worden, es habe sogar „Corona-Partys“ gegeben.

Oberbürgermeisterin Henriette Reker (parteilos) sagte der Deutschen Presse-Agentur, Köln stehe jetzt vor „einer der größten Herausforderungen in der jüngsten Geschichte“. Unterhaltung stehe jetzt für einige Zeit mal nicht mehr im Mittelpunkt. Das öffentliche Leben werde jetzt beruhigt. „Ich stelle fest, dass die Menschen, die heute mir gesagt haben, sie hätten den Krieg als Kind erlebt, wesentlich besser damit zurechtkommen als alle, die in einer Gesellschaft aufgewachsen sind, wo immer alles möglich war.“

Auch die KVB reagiert auf die Krisenlage

Auch die Kölner Verkehrs-Betriebe (KVB) reagieren auf die aktuelle Krise: In einer Mitteilung gaben die KVB am Samstagnachmittag bekannt, dass Busse und Bahnen ab kommenden Mittwoch, 18. März, bis auf weiteres nach einem angepassten Samstagsfahrplan fahren. Einige Buslinien entfallen komplett.