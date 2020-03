Flucht endet mit Unfall in Zollstock : Mann liefert sich Verfolgungsjagd mit Polizei durch Köln

Flucht endet mit Unfall in Zollstock

Köln In der Nacht zu Mittwoch hat sich ein Autofahrer mit der Polizei eine Verfolgungsjagd quer durch Köln geliefert. In Zollstock kam es schließlich zu einem Unfall, bei dem der Mann schwer verletzt wurde.

Ein Autofahrer hat sich in der Nacht zu Mittwoch in Köln eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Der Mann habe sich dabei schwer verletzt, sagte ein Sprecher der Polizei am Mittwochmorgen. Beamte hätten den Mann um kurz vor zwei Uhr auf der Autobahn 4 anhalten wollen, da er Schlangenlinien gefahren sei. Der Mann habe die Stoppzeichen der Polizisten ignoriert und sei weitergefahren.