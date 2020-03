Abgesagte Veranstaltungen wegen Coronavirus : Cateringfirma bietet Essen kostenlos in Brühl an

Brühl Aufgrund der weitreichenden Veranstaltungsabsagen bleiben viele Cateringfirmen derzeit auf den Lebensmitteln sitzen. Die Brühler Firma Metz macht daraus jetzt eine Spendenaktion.

Um die Lebensmittel weiter sinnvoll zu verwenden, wird das Unternehmen einen Teil der Lebensmittel kostenfrei in einem Street-Food-Wagen in der Brühler Innenstadt anbieten. „Die Besucher können als Gegenleistung freiwillig einen kleinen Obolus in unsere große Spardose werfen“, so das Unternehmen. Den Erlös spendet die Cateringfirma nach eigenen Angaben an den Kinderschutzbund Brühl. Die Aktion findet am Samstag ab 10 Uhr in der Brühler Innenstadt statt.