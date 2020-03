Anordnungen : Kirchen sagen alle Gottesdienste in Bonn ab

Bonn Jetzt haben auch die Kirchen in Bonn auf die Coronavirus-Krise reagiert. Sämtliche Gottesdienste sind bis Karfreitag abgesagt.

Stadtdechant Wolfgang Picken hat am Samstagabend sämtliche Gottesdienste und Veranstaltungen der katholischen Kirche in Bonn - wie im übrigen Gebiet des Erzbistums Köln auch - bis Karfreitag abgesagt. Er folge damit einer Anordnung des Kölner Erzbischofs. Die Anordnung, die bereits ab diesem Sonntag gilt, sei mit den stattlichen Behörden abgesprochen, um der Verbreitung des Corona-Virus entgegenzuwirken.Picken lädt alle Gläubigen ein, der Aufforderung Folge zu leisten und in den kommenden Wochen die sozialen Kontakte auf das Notwendige einzuschränken. An Sonn- und Feiertagen bestehe die Gelegenheit, die Gottesdienste mitzufeiern, die im Fernsehen oder Radio angeboten würden.