Polizei bittet um Hinweise : Stadtbahn fuhr in Köln über E-Scooter im Gleisbett

In Köln ist in der Nacht zu Samstag eine Stadtbahn über einen E-Scooter gefahren. Foto: dpa/Andreas Arnold

Köln In der Nacht zu Samstag ist in Köln eine Stadtbahn der Linie 16 beschädigt worden, weil sie über einen E-Scooter im Gleisbett fuhr. Noch ist unklar, wie der Roller genau dorthin gelangen konnte.

In Köln ist in der Nacht zu Samstag eine in Richtung Innenstadt fahrende Stadtbahn der Linie 16 in Marienburg über einen Leih-Scooter gefahren, welcher im Gleisbett lag. Wie die Polizei mitteilte, wurde dieser bis zur Haltestelle „Bayenthalgürtel“ mitgeschliffen und schlug währenddessen ein Loch in die Bodenplatte des vorderen Bahnwaggons. Verletzt wurde dabei niemand.