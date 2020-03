1. FC Köln : Wechselt KSC-Torhüter Uphoff nach Köln?

Karlsruhe/Köln Verstärkt sich der 1. FC Köln auf der Torhüterposition? Vom abstiegsbedrohten Zweitligisten Karlsruher SC könnte Benjamin Uphoff im Sommer an den Rhein wechseln.

Stammtorhüter Benjamin Uphoff steht vor einem Wechsel vom abstiegsbedrohten Zweitligisten Karlsruher SC zu einem Club in die Fußball-Bundesliga. „Ich will den nächsten Schritt in meiner Entwicklung machen“, sagte der 26-Jährige der „Pforzheimer Zeitung“ und dem Internetportal ka-news.de (Montag). Laut übereinstimmenden Medienberichten könnte Uphoff im Sommer zum 1. FC Köln wechseln, um dort zweiter Torwart hinter Timo Horn zu werden. „Es ist mit meinem neuen Arbeitgeber abgesprochen, dass es der Verein ist, der alles bekanntgibt“, sagte Uphoff. „Wenn ich den Schritt in die erste Liga machen will, dann muss der jetzt kommen.“