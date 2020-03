Aus Logistikzentrum für Kliniken : 50.000 Atemschutzmasken in Köln entwendet

Köln In Köln sind über das Wochenende 50.000 Atemschutzmasken aus einem Logistikzentrum für Kliniken verschwunden. Nun müssen alle Bestände kontrolliert werden.

Am Montagmorgen ist in Köln der Diebstahl von rund 50.000 Atemschutzmasken in einem Logistikzentrum für Kliniken bekannt geworden. Wie die Polizei Köln am Montag mitteilte, seien die Masken auf der Schanzenstraße in Köln-Mülheim zwischen Donnerstag und Montag entwendet worden.