Schwer verletzt am Autobahnkreuz Bonn-Nord gefunden : Fall „Daniel Schreiner“ aus Hennef bei Aktenzeichen XY

Köln/Hennef Schwer verletzt wurde Daniel Schreiner im Januar 2011 auf dem Seitenstreifen am Autobahnkreuz Bonn-Nord gefunden. Was erst wie ein Unfall aussah, ist mutmaßlich doch ein Gewaltverbrechen gewesen. Nun wurde der Fall zum zweiten Mal bei „Aktenzeichen XY...ungelöst“ vorgestellt.

Der Fall „Daniel Schreiner“ wurde am Mittwochabend zum zweiten Mal nach 2011 Thema bei „Aktenzeichen XY...ungelöst“ im ZDF. Der damals 23-jährige Mann aus Hennef war im Januar 2011 schwer verletzt auf dem Seitenstreifen am Autobahnkreuz Bonn-Nord gefunden worden. Erste Vermutungen der Polizei, dass es sich um einen Unfall handelte, haben sich nicht bestätigt. Daniel Schreiner erlitt unter anderem ein Schädelhirntrauma und lebt seither im Pflegeheim.

Noch immer ist aber unklar, was vor neun Jahren wirklich passiert ist. Der Kölner Polizeihauptkommissar Hartmut Schremmer geht von einer Gewalttat aus. Der Ermittler wird während der Sendung am Mittwoch für Zeugen zu erreichen sein. Bereits im November vergangenen Jahres erhielt der Fall mediale Aufmerksamkeit. In der ZDF-Sendung „Hallo Deutschland!“ berichteten die Familie des jungen Mannes sowie der Polizist über die Tatnacht sowie die Ermittlungen. „Das Schicksal ist über uns eingebrochen“, kam Barbara Schreiner, Mutter von Daniel, in der Sendung zu Wort.