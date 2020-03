Kriminalpolizei fahndet : Unbekannte überfallen Wettbüro in Meckenheim mit Waffe

Symbolbild. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Meckenheim Zwei maskierte Täter haben am Montagabend ein Wettbüro an der Hauptstraße in Meckenheim überfallen. Mit einer Schusswaffe bedrohten sie einen Angestellten und erbeuteten Bargeld im vierstelligen Bereich. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.



Zwei unbekannte Täter haben am Montagabend in Meckenheim ein Wettbüro überfallen. Wie die Polizei mitteilt, betraten die zwei Täter gegen 21.30 Uhr das Wettbüro an der Haupstraße. Dort bedrohten sie den anwesenden Mitarbeiter mit einer Schusswaffe und forderten ihn zur Herausgabe von Bargeld auf. Nach derzeitigen Erkenntnissen hätten sich zu diesem Zeitpunkt zwei weitere Personen in dem Laden aufgehalten.

Der Mitarbeiter kam der Aufforderung nach und händigte den Unbekannten Bargeld im vierstelligen Bereich aus. Mit ihrer Beute verließen die Täter laut Polizei das Wettbüro und fuhren mit einem größeren SUV der Marke Audi vom Parkplatz am Marktplatz über die Klosterstraße in unbekannte Richtung.