Ein uraltes Handwerk : Werkstätten im Siebengebirge öffnen zum Tag der offenen Töpferei

KÖNIGSWINTER Beim bundesweiten Tag der offenen Töpferei öffnen auch Werkstätten in Königswinter und Linz ihre Türen. Töpferei ist ein uraltes Handwerk.

Veronika Dietz, die Obermeisterin der Innung in Nordrhein-Westfalen, saß an ihrem Platz in der Töpferei Dietz, die 2019 ihr 50-jähriges Ortsjubiläum in Königswinter feierte und arbeitete an einer Stempelform für einen Drachen. „Wir haben noch innerhalb der Innung telefoniert und über Absagen oder Festhalten an dem Termin gesprochen“, sagte sie. „Da aber bei solch einer Veranstaltung die Menschen nicht massenhaft kommen, sondern es sich verteilt, haben wir dann doch am Tag der offenen Tür festgehalten.“