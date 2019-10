Zwei Verletzte : Auto überschlägt sich bei Unfall in Rhöndorf

Auto überschlägt sich bei Unfall in Rhöndorf

Für die Zeit der Unfallaufnahme muss die Unterführung "Am Steinchen" in Rhöndorf gut eine Stunde gesperrt werden.

Rhöndorf Ein Auto hat sich am Samstag bei einem Unfall in Rhöndorf im Bereich der Unterführung „Am Steinchen“ überschlagen. Der 80-jährige Fahrer und seine 82-jährige Beifahrerin wurden verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Nur noch Schrottwert hat der Wagen eines 80-Jährigen, nachdem der Senior am Samstag auf der Fahrt von Königswinter nach Bad Honnef in Höhe der Unterführung „Am Steinchen“ die Kontrolle über seinen Wagen verloren hatte. Der Mercedes A-Klasse überschlug sich in der Kurve kurz vor der Unterführung. Der Fahrer und seine 82-jährige Beifahrerin mussten von der Feuerwehr aus dem demolierten Auto befreit werden. Nach der Erstbetreuung durch den Rettungsdienst wurden beide ins Krankenhaus gebracht. Wie genau es zu dem Unfall hatte kommen können, ist laut Polizei Gegenstand der weiteren Ermittlungen.