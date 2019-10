„Plant for the Planet“ : Kinder pflanzen 800 Bäume im Siebengebirge

Info

Die Initiative "Plant for the Planet" hat der damals neunjährige Münchner Felix Finkbeiner 2007 ins Leben gerufen. Sein Vorbild: die 2011 verstorbene Friedensnobelpreisträgerin Wangari Maathai aus Kenia, die in 30 Jahren 30 Millionen Bäume pflanzte. Felix Finkbeiners Idee: Kinder könnten in jedem Land der Erde eine Million Bäume pflanzen und so für einen CO2-Ausgleich sorgen. Nach drei Jahren war in Deutschland die erste Million Bäume gepflanzt. Nächstes Ziel: 1000 Milliarden weitere Bäume weltweit. Laut einer Studie ist genug Platz für so viele Pflanzen, ohne dass sie in Konkurrenz zu Landwirtschaft oder Siedlungen treten. Inzwischen geben Tausende Kinder in Akademien ihr Wissen an andere weiter.