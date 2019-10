100 Jahre Bod Honnefer FV : Fußballverein feiert großes Jubiläum auf dem Sportplatz

Bad Honnef Vor 100 Jahren begann die Geschichte des Fußball-Vereins in Bad Honnef. Jetzt feiern die Kicker mit vielen Gästen das große Jubiläum.

Helmut Rahn war damals am Platz

"Genau genommen dürften wir erst in vier Jahren unser 100-jähriges Bestehen feiern, denn der Fußball-Verein wurde erst 1923 aufgrund von Differenzen mit dem TV 1898 im Bahnhof-Hotel gegründet", sagte Göckeler. Mit den grün-weißen "Abtrünnigen" fusionierte wenig später die Fußball-Abteilung der Turner zum "Honnefer Fußballverein 1919". 1969 feierten die Honnefer Kicker ganz groß ihr 50-Jähriges unter anderem mit einem Festprogramm im Kurhaus. Stargast des Abends war Schlagersänger Gerhard Wendland. Und Weltmeister Helmut Rahn stieß zum Jubiläum auf dem Ascheplatz am Schmelztal das Spitzenspiel der FV-B-Jugend gegen die B-Jugend von Bayer Leverkusen an.

Die Fußballer mussten in ihrer Geschichte manches Mal improvisieren. Fußball gespielt wurde in Bad Honnef zunächst auf dem Ziegeleigelände der Firma Rings, bekannt als "Et Loch an der Rheingau", bevor Anfang der 20er Jahre das neue Sportzentrum auf der Insel Grafenwerth fertig war. Als dort eine Mineralquelle erschlossen wurde, baute der Verein an der Asbacher Straße einen eigenen Fußballplatz, der 1932 eröffnet wurde. An diesen konnte sich auch Neuhoff noch erinnern, "vor allem an die Asche auf meiner Haut nach Spielen der Sibi-Fußballneigungsgruppe", berichtete er.