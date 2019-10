Kommunalwahlen 2020 : CDU nominiert Otto Neuhoff als Bürgermeisterkandidat

Bad Honnef Bei den Kommunalwahlen geht im kommenden Jahr der parteilose Otto Neuhoff als Bürgermeisterkandidat für die Bad Honnefer Christdemokraten ins Rennen.

Die Ziele, die sich die CDU Bad Honnef für die Kommunalwahlen 2020 steckt, sind klar definiert: 16 von 16 möglichen Direktmandaten für den Stadtrat gab Stadtverbandschef Michael Lingenthal als Plansoll aus. Und: Die CDU will den Bürgermeister stellen, im Schulterschluss mit "den Partnern von FDP und Bürgerblock", so Lingenthal.

Bei FDP und Bürgerblock stehen Abstimmungen der Mitglieder über die zentrale Personalie noch aus. Der Vorstand der Honnefer Liberalen hat am Dienstag allerdings einstimmig seine Empfehlung für Neuhoff an die FDP-Mitglieder formuliert. Wie berichtet, hatte Neuhoff im Juli bekannt gegeben, dass er eine zweite Amtszeit anstrebt - ein Ansinnen, für das auch aus Reihen von FDP und Bürgerblock Unterstützung signalisiert wurde.

Begonnen hatte die Versammlung mit dem Blick nach Halle, wo bei einem antisemitischen Anschlag auf die Synagoge wenige Stunden zuvor zwei Menschen starben. "Es ist eine Schande für unser Land, dass so etwas wieder möglich ist", sagte Lingenthal. Die Mitglieder bat er, sich zu erheben und mit einem lang anhaltenden Händeklatschen in Anlehnung an die christliche Tradition des Osterlachens ein aktives, akustisches Signal zu setzen gegen rechte Gewalt.

Viel sei seit 2014 erreicht worden, eben auch in konstruktiver Zusammenarbeit mit der CDU, so Neuhoff. Exemplarisch nannte er den Aufbau einer handlungsfähigen Verwaltung ("Überspitzt gesagt, war die Verwaltung führungslos"), die Ansiedlung der Firma Wirtgen, die Neubelebung der Tagungsstätten, der Durchbruch für Stadtentwicklung am Saynschen Hof, oder - ganz wesentlich - das Ende der Haushaltssicherung und der Aufbau einer "soliden und generationengerechten Finanzpolitik". Letztere gelte es fortzuführen. Dazu aber gehöre, die Dinge nicht singulär, zumal aus individueller Betroffenheit, zu sehen, sondern sie immer in den Zusammenhang zu stellen. Stichwort: integrierte Stadtentwicklung. Neuhoff: "Die Dinge sind so komplex, dass man mit einfachen Rezepten nichts erreicht, sie schon gar nicht mit einem einfachen Ja oder Nein oder einem Mausklick zu beantworten sind."