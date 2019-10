Pkw-Unfallauf der B 412 : Feuerwehr befreit eingeschlossenen Schwerverletzten aus seinem Auto

Brohl-Lützing Am Donnerstagmorgen hat sich ein Pkw auf der B 412 in Richtung Brohl-Lützing überschlagen. Der Fahrer verletzte sich dabei schwer und musste mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden.

Zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Fahrer schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt wurde, kam es am Donnerstagmorgen auf der B 412 in Brohl-Lützing. Die Ermittlungen zum Unfallhergang ergaben, dass der Mann gegen 6.15 Uhr die Bundesstraße in Richtung Brohl-Lützing befuhr, aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam, eine Felswand streifte und sich danach überschlug.