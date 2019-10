Gerichtsverhandlung in Siegburg : 22-jähriger Eitorfer kaufte Falschgeld im Darknet

Siegburg Um seinen Drogenkonsum zu finanzieren, hat ein 22-Jähriger aus Eitorf Falschgeld im sogenannten Darknet bestellt. Die Quittung dafür erhielt der Mann jetzt vor einem Schöffengericht in Siegburg.

Die Sache war schließlich so dämlich, dass sich der junge Mann zwecks Finanzierung der Drogen das Falschgeld im sogenannten Darknet beschaffte. Beim Bezahlen in dem Schnellrestaurant in Hennef fiel er auch prompt auf und kassierte eine Anzeige. Kurz darauf geriet er in die Verkehrskontrolle, und weil er angetrunken war und unter Kokaineinfluss stand, durchsuchten die Beamten auch das Auto. Und sie fanden die restlichen 19 falschen Geldscheine.