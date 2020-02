Umzug des Rewe-Marktes : Bürgerbefragung zum Einzelhandel in der Grafschaft soll doch kommen

Links unten auf dem Bild befindet sich das Areal, auf dem sich Aldi, Rewe und ein Drogeriemarkt niederlassen möchten. Foto: Martin Gausmann

Grafschaft. Zum eventuellen Umzug des Rewe-Marktes von Ringen an den Innovationspark und zur Schaffung eines Nahversorgungszentrums soll es in der Gemeinde Grafschaft nun doch eine Bürgerbefragung geben. Die Ratsfraktionen streiten sich allerdings um den Termin.

Ob es zu einem Umzug des Rewe-Marktes von Ringen an den Innovationspark kommt und ob sich ein Aldi-Discounter sowie ein Drogeriemarkt gleich daneben ansiedeln werden, ist noch ebenso offen wie die Frage, ob die Gemeinde Grafschaft das hierfür erforderliche Grundstück kauft. Zugleich müsste sie das erforderliche Planungsrecht schaffen, um das geplante Nahversorgungszentrum überhaupt erst möglich zu machen. Unstrittig hingegen ist, dass es nun doch eine Bürgerbefragung geben soll. Strittig allerdings bleibt, zu welchem Zeitpunkt. Denn die CDU sieht noch großen Klärungsbedarf.

SPD, FWG und Grüne nicht. Sie wittern bei der CDU eine Verzögerungstaktik und sind sich, so SPD-Fraktionschef Hubert Münch, sicher: „Die CDU will die Bürgerbefragung in Wirklichkeit nicht.“ Die Christdemokraten wiesen das in der Ratssitzung weit von sich. Vor gut 100 Zuhörern erklärte Fraktionssprecher Klaus Huse: „Wir sind klipp und klar für eine Bürgerbefragung.“ Aber wann soll sie durchgeführt werden? SPD, FWG und Grünen schlugen den Tag der Bürgermeisterwahl, den 7. Juni, vor. Darauf wollte man sich in der Union nicht einlassen. Sie bot einen „Workshop“ an. Fragen der Verkehrsbelastung, der Einwohnerentwicklung, der Folgenutzungen des bei einem etwaigen Umzug freiwerdenden Rewe-Marktes und nicht zuletzt der Grundstückskauf könnten dort diskutiert werden. Eine Bürgerbefragung müsse auf der Basis einer breiten Information erfolgen.

Der Einzelhandel in der Grafschaft Hohe Kaufkraftabflüsse in die Nachbargemeinden Aktuell liegt die Verkaufsfläche im Non-Food- und Food-Bereich in der Grafschaft bei lediglich 4600 Quadratmetern für mehr als 11 000 Einwohner. In der Prognose wird die Gemeinde bei Ausschöpfung der neu ausgewiesenen Baugebiete und Schließung der Baulücken auf 14 000 Einwohner anwachsen. In einem Einzelhandelsgutachten wird von einer vertretbaren Verkaufsfläche von 8600 Quadratmetern ausgegangen, um die erheblichen Kaufkraftabflüsse in benachbarte Einkaufszentren zu stoppen. Dies auch vor dem Hintergrund stark anwachsender Arbeitsplätze. Alleine im Innovationspark werden perspektivisch 3000 Arbeitnehmer beschäftigt sein. Vonseiten des Einzelhandels besteht daher großes Interesse an einer Ansiedlung an diesem Standort, der eine denkbare Verkaufsfläche von insgesamt 4300 Quadratmetern zulässt.

Grundschule könnte umziehen

„Tricks, Täuschung, Nebelkerzen, Augenwischerei“ – für Grafschafts SPD-Vorsitzenden Udo Klein ist klar, dass „die CDU auf Zeit spielt“. Ehrlicher wäre es, zu sagen, dass sie die Bürgerbefragung nicht wolle, führte er aus: „Dann hätten die Bürger Klarheit.“ Man könne „die Geschichte“ natürlich auch über die Zeitschiene „aussitzen“. Ein guter Stil sei das allerdings nicht. So sahen es auch FWG und Grüne.

Lothar Barth, Ortsvorsteher des von einem Rewe-Wegzug betroffenen Ortsbezirks Ringen und Sprecher der FWG: „Hier soll der zentrale Ortskern zerschlagen werden.“ Tatsache sei, dass es in der Grafschaft überhaupt kein Nahversorgungsproblem gebe. Umso wichtiger sei es, die Bürger bei solch wichtigen Entscheidungen einzubeziehen: „Wir wollen eine größtmögliche Beteiligung.“ Die FDP nutzte die Gelegenheit, darauf hinzuweisen, dass das Ergebnis einer Bürgerbefragung keineswegs rechtsverbindlich sei.

Nach einer Sitzungsunterbrechung, in der auch fraktionsintern diskutiert wurde, wie genau die Fragestellungen einer Bürgerbefragung formuliert werden sollen, befand die Mehrheit des Gemeinderates, dass es zum einen eine Bürgerbefragung geben soll, zum anderen, dass der Termin festgelegt werde, sobald „offene Fragen“ geklärt seien. SPD, FWG und Grüne setzten sich mit ihrem Antrag, die Befragung am 7. Juni durchzuführen, nicht durch. Auch nicht mit ihrer gewünschten Zusatzfrage nach Folgenutzungsvorstellungen für das Gebäude des nach einem Umzug freiwerdenden Rewe-Marktes in Ringen.