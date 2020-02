Wahlen in der Verbandsgemeinde : Sebastian Goerke will Bürgermeister von Bad Breisig werden

Seit 2014 in der SPD

Sebastian Goerke ist 33 Jahre alt und lebt in einer Beziehung. Er wuchs in Franken auf, lebt seit 2014 in Bad Breisig. Seither ist er auch Mitglied der SPD. Er studierte Geografie, Informatik und Geschichte. Anschließend stieg er in die IT-Branche ein. 2019 wurde er in den Stadtrat und Verbandsgemeinderat gewählt. Goerke engagiert sich in verschiedenen Vereinen, so auch in der Karnevalsgesellschaft.