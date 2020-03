Park am Apollinarisstadion vor : Bad Neuenahr-Ahrweiler schafft Platz für Skateboarder und Volleyballer

Bad-Neuenahr. In Bad Neuenahr-Ahrweiler stellt der Sportamtsleiter bei der Jugendversammlung Pläne für den Park am Apollinarisstadion vor. Die Teilnehmer der Versammlung zeigten sich begeistert.

Zum Skateboard-Fahren oder einfach nur zum Entspannen: Einen eigenen Park wünschen sich viele junge Menschen in Bad Neuenahr. „Manche skaten schon gar nicht mehr“, sagte Sportamtsleiter Gregor Terporten bei der Jugendversammlung in den Räumen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit (Okuja). Damit spielte er darauf an, wie lange es die Idee für das Projekt schon gibt. Zwar machte Terporten am Mittwoch deutlich, dass das Projekt sich noch immer in der „Entwurfsplanung“ befinde. Doch kommt diese bereits recht konkret daher. Im Zusammenhang mit der Errichtung eines Sportparks, so hieß es in Terportens Präsentation, seien nun Mittel zum Bau des Parks östlich des Apollinarisstadions vorgesehen.