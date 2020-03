Notarzteinsatz am Gleis : Sperrung auf Bahnstrecke zwischen Köln und Koblenz aufgehoben

Notarzteinsatz am Gleis

Bonn Wegen eines Notarzteinsatzes zwischen Remagen und Andernach war die Bahnstrecke zwischen Köln und Koblenz am Mittwochnachmittag gestört. Züge wurden teils über Bonn-Beuel umgeleitet.

Wie der Betreiber National Express am Mittwochnachmittag mitteilte, war aufgrund eines Notarzteinsatzes zwischen Remagen und Andernach kein Zugverkehr zwischen Bad Breisig und Sinzig möglich. Die Dauer der Störung war zunächst nicht bekannt. Gegen 17 Uhr wurde sie offiziell aufgehoben. Vereinzelt könne es auf der Strecke noch zu Verspätungen kommen.

#UPDATE zum #Notarzteinsatz am Gleis zwischen #Remagen und #Andernach . Bis auf #IC2217 und #ICE926 werden alle Züge zwischen #Köln und #Koblenz umgeleitet. Verspätung ca. 20-30 min. Halte #Bonn Hbf, Remagen und Andernach entfallen, Ersatzhalt in Bonn- #Beuel . Update folgt! https://t.co/ATvfvPq035

Die Züge der RRX-Linie RE5 in Richtung Koblenz endeten in Remagen. Dort wendeten sie und fuhren zurück in Richtung Wesel. Ein Schienenersatzverkehr wurde zwischen Remagen und Koblenz eingerichtet.