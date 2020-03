Masterstudentin forscht zum Tourismus : Remagens Einwohner schätzen die Ruhe

Remagen Remagen als Marke: Eine Studentin der Hochschule Koblenz hat die Ergebnisse ihrer Masterarbeit im Ausschuss vorgestellt. Die Einwohner Remagens schätzen vor allem die Ruhe, kam dabei heraus.

Sie stellte 75 Remagener Bürgern im Zentrum und an der Rheinpromenade Fragen, die sich darum drehten, was ihnen zu ihrer Stadt einfällt. Demnach ist Remagen eine „lebenswerte Stadt“, die „viel zu bieten“ habe. Besonders gelobt wurde auch das Kultur-Angebot. „So viele Veranstaltungen habe ich noch in keiner anderen kleinen Stadt gesehen“, lautete beispielsweise eine Antwort.

Die Ergebnisse stellte Gnitecki am Dienstag gemeinsam mit dem Betreuer der Arbeit, Professor Holger Schmidt, im Remagener Wirtschaftsförderungs-, Tourismus und Kulturausschuss vor. Denn die Stadt hatte die Befragung in Auftrag gegeben.

Mit Blick auf Gniteckis Masterarbeit kritisierte Peter Braun (CDU), dass gezielt nur Remagener Bürger befragt worden seien. Ihn, so monierte Braun, hätte auch interessiert, was beispielsweise die Menschen in Bonn über Remagen denken. So gebe es statt einer Außenansicht nur eine Innensicht. Und diese bestätige lediglich, was ohnehin schon bekannt sei.