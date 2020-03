Elektro-Innung im Kreis Ahrweiler : Geselle mit Förderpreis der Sparkasse ausgezeichnet

DERNAU. Ohne Strom geht nichts, egal, ob bei Wärme, Kommunikation oder Licht: Entsprechend zukunftsträchtig ist das Elektro-Handwerk. Die Elektro-Innung im Kreis Ahrweiler sprach jetzt 15 Gesellen los.

Festlich war es für 15 junge Männer, die in Dernau ihre Prüfungszeugnisse erhielten und die damit vom Auszubildenden in den Stand eines Elektroniker-Gesellen wechselten. Gerade in ihrem Gewerk stehen ihnen alle beruflichen Möglichkeiten offen, betonten die Festredner bei der Lossprechungsfeier unisono.