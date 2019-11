Sanierung der Saffenburg : Auf dem Mayschosser Burgberg steht der dritte Bauabschnitt bevor

MAYSCHOSS. Für den dritten Bauabschnitt der Sanierung der Reste der Saffenburg auf dem Mayschosser Burgberg sind 464.000 Euro kalkuliert. Einstimmig votierte der Rat jetzt für das seit längerem geplante Projekt.

Vorgesehen ist vor allem die Sanierung des alten Burgkellers. Dabei geht es erst einmal um die Stabilisierung der noch vorhandenen Mauern. Durch eine Glaskuppel soll das teils fehlende Gewölbe ergänzt werden. Ein Glasfenster könnte außerdem ein fehlendes Mauerteil ersetzen und so den Blick aus dem Keller ins Ahrtal freigeben. Voraussetzung für die Maßnahmen ist, dass die Gemeinde weitere 25 Jahre im Besitz des Burgbergs mit der Ruine bleibt, die den Grafen von Arenberg gehört. Wie Bürgermeister Hubertus Kunz ausführte, hat Prinz Pierre von Arenberg schon einen Vertrag unterzeichnet, durch den das Areal für einen jährlichen Zins von einem Euro an die Gemeinde Mayschoß verpachtet bleibt.

Wäre der Burgkeller ein Projekt hauptsächlich für Weinfreunde und für die „Großen“, so soll sich in dem alten Weindorf auch etwas für die Kinder tun. Einstimmig beschloss der Rat, zwei Spielplätze dorfgerecht umzugestalten. Es handelt sich um den größeren Spielplatz an der Waagstraße/Etzhardt-Auel und den kleineren an der Saffenburgstraße. Planer Paul Monreal stellte die Projekte vor.