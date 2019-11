Mit Messer und Skimaske : Unbekannte überfallen Tankstelle in Remagen

Unbekannte überfallen Tankstelle in Remagen

Remagen Zwei noch unbekannte Täter haben in Remagen eine Tankstelle überfallen. Dabei wurde der Angestellte mit einem Messer bedroht und an den Tresor gefesselt.

Gegen 23 Uhr am Sonntagabend wurde eine Tankstelle an der B9 in Remagen überfallen. Zwei noch unbekannte Täter bedrohten den Angestellten mit einem Messer und forderten ihn auf, die Tageseinnahmen herauszugeben.