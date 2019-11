Vizepräsidentin des Europäischen Gerichtshofs : Angelika Nußberger hält am Volkstrauertag Rede in Bad Bodendorf

Kranzniederlegung bei der zentralen Gedenkfeier des Kreises Ahrweiler auf dem Ehrenfriedhof in Bad Bodendorf. Foto: Martin Gausmann

Bad Bodendorf Der Frieden, der seit 74 Jahren in Deutschland herrscht, sei keine Selbstverständlichkeit. Das war die Quintessenz der Rede von Angelika Nußberger bei der zentralen Gedenkfeier des Kreises Ahrweiler zum Volkstrauertag am Sonntagnachmittag auf dem Ehrenfriedhof in Bad Bodendorf.



Aufgabe des gemeinsamen Gedenkens an die Kriege der Vergangenheit und ihre Opfer sei es, zu verhindern, dass es auf deutschem Boden nochmals Krieg gibt, wie Nußberger ausführte.

Die Hauptrednerin der Feier ist Vizepräsidentin des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte im französischen Straßburg und Direktorin des Instituts für osteuropäisches Recht und Rechtsvergleichung an der juristischen Fakultät der Uni Köln

Die nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland Geborenen seien „Kinder des Friedens“, die unbeschwert und glücklich leben können und die nicht wirklich wissen, was Krieg bedeutet, sagte Nußberger weiter – Angst nämlich, Gewalt und unermessliches Leid. Für die Generation der Nachgeborenen sei „Frieden“ lediglich ein abstrakter Begriff, der „weniger eine Sehnsucht oder einen tief empfundenen Wunsch bezeichnet als vielmehr eine Selbstverständlichkeit.“

Zu den Teilnehmern der Gedenkveranstaltung zählten Mitglieder von Kreistag, Sinziger Stadtrat und Ortsbeirat Bad Bodendorf, die Bürgermeister Björn Ingendahl (Remagen) und Andreas Geron (Sinzig) sowie Oberst Andreas Kese.

Die evangelische Pfarrerin Kerstin Laubmann und ihr katholischer Kollege Frank Klupsch sprachen Eingangsworte und Schlussgebet. Vertreter von Landesregierung, Bundeswehr, Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge und Sozial­verband VdK legten Trauerkränze nieder. Den musikalischen Rahmen der Gedenkfeier gestalteten der von Pfarrer Rüdiger Stiehl geleitete Posaunenchor Bad Neuenahr, die Männergesangvereine aus Bad Bodendorf und Sinzig sowie die Chorgemeinschaft Westum.

Das Leitmotiv der Veranstaltung - „Es ströme aber das Recht wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach“ – stammt von Amos. Er lebte im achten Jahrhundert v. Chr., und er ist der erste Prophet, dessen Worte aufgezeichnet und in Buchform überliefert wurden.