Nach Insolvenz des Reisekonzerns : Thomas-Cook-Kunden sollen bald entschädigt werden

Passagiere stehen am Tag der Insolvenz des britischen Reisekonzerns Thomas Cook im Flughafen Palma de Mallorca und warten an den Check-In-Schaltern. Foto: dpa/Clara Margais

Köln Der Reisekonzern ist pleite, nun warten geschädigte Kunden auf ihr Geld. Der Versicherer Zurich nennt jetzt eine Entschädigungsquote von 17,5 Prozent, die aber auf vorläufigen Berechnungen beruht. Es könnte auch weniger werden.

Die Kunden des insolventen deutschen Reisekonzerns Thomas Cook, die Anzahlungen oder Vorauszahlungen geleistet haben, können demnächst mit der Entschädigungsquote von 17,5 Prozent rechnen, die der Versicherer Zurich in Aussicht gestellt hat. Der Betrag werde „zeitnah“ überwiesen. Das hat die Kaera AG, die von Zurich mit der Abwicklung beauftragt wurde, den Betroffenen mitgeteilt. Allerdings beruhe die Quote von 17,5 Prozent auf vorläufigen Berechnungen. Die Einzelprüfung relevanter Ansprüche sei noch nicht in allen Fällen abgeschlossen. Bei einer Erhöhung der Quote gebe es Nachzahlungen, für den Fall, dass der Erstattungsbetrag „wider Erwarten“ niedriger ausfalle, behalte man sich eine Rückforderung vor.