Verbrauchertipp : Das sollten Kunden beim Goldkauf beachten

Mit wenig Geld Gold schenken: Schon für weniger als 100 Euro lassen sich glänzende Sammlerstücke erwerben. Diese Verbrauchertipps Rund um Gold sollten Kunden kennen.

Ein glänzendes Geschenk können auch Münzen sein. Musikliebhaber dürfte die Münzserie „Musikinstrumente“ begeistern. Diese von der Bundesrepublik Deutschland als offizielles Zahlungsmittel ausgegebenen Goldmünzen haben einen Nennwert von 50 Euro. Ihr Materialwert, eine Viertel Unze Feingold, ist aber etwa sieben Mal so hoch. Deshalb kosten die bereits erhältlichen Motive Kontrabass und Hammerflügel jeweils rund 350 Euro im Onlinehandel. Aus halb so viel Gold und damit nur halb so teuer sind die Münzserien „Deutscher Wald“ und „Heimische Vögel“. Gut zu wissen: Der Edelmetallwert von Medaillen ist meist deutlich niedriger als bei Münzen. Sie werden in der Regel zu Liebhaberpreisen gehandelt und lassen sich unter Umständen später nicht mehr so gut zu Geld machen.