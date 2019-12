Meisterpflicht wird ausgeweitet : Comeback der Meisterpflicht

Berlin Bundestag ändert die Handwerksordnung und nimmt Abschaffung aus dem Jahr 2004 zurück

Vor negativen Folgen für Kunden hat die Monopolkommission gewarnt. „Aus Sicht der Verbraucher wird der Zugang zu Handwerksleistungen mit der Wiedereinführung der Meisterpflicht schwieriger. Die Wartezeiten und die Preise können steigen“, sagte der Vorsitzende der Kommission, Achim Wambach. „Dieses Gesetz ist ein Schritt zurück. Die hohe Dynamik, die nach der Abschaffung des Meisterzwangs in den deregulierten Handwerksbereichen zu beobachten war, wird nun ohne Not ausgebremst.“ Die Monopolkommission berät die Regierung. dpa

Das Echo ist geteilt. Ökonomen bedauern die Abnahme des Wettbewerbs, während Handwerksverbände die Regulierung gut finden. „Das Handwerk hat die Pläne der damaligen rot-grünen Regierung von Anfang an kritisiert“, sagt Franz Xaver Peteranderl, Präsident des Bayerischen Handwerkstages. In den betreffenden Berufen sei die Zahl der Auszubildenden gesunken, solide Betriebe mussten schließen, Verbraucher seien über schlampige Arbeit enttäuscht gewesen. „Allerdings hätten wir uns gewünscht, dass mehr Gewerke in die Meisterpflicht zurückkehren“, sagt Peteranderl.

Wirtschaftswissenschaftler (siehe auch Kasten) befürchten hingegen höhere Preise und längere Wartezeiten für die Verbraucher. „Die Kundinnen und Kunden können selbst entscheiden, ob Fliesen und Parkett fachgerecht verlegt werden“, sagt Arbeitsmarktexperte Karl Brenke vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) in Berlin. Die Rücknahme sei ein „Ergebnis von Lobbyarbeit“. Er sei dafür, die Meisterpflicht komplett abzuschaffen. Die Liberalisierung habe zu einer enormen Gründungswelle geführt. „Dieser Erfolg wird nun rückgängig gemacht“, so Brenke. Auch die EU verlangt von Deutschland mehr Wettbewerb im Handwerk.

Der Meisterbrief hat in Deutschland eine lange Tradition. Ob er Voraussetzung für die Führung eines Betriebs ist, war über die Jahrhunderte unterschiedlich: Mal schwang das Pendel Richtung Regulierung, mal in Richtung Liberalisierung. 1810 hat Preußen die Meisterpflicht fast völlig aufgehoben, doch 1908 machte das Deutsche Reich den Meister wieder zur Voraussetzung für die Ausbildung von Lehrlingen. Die Nazis führten die Meisterpflicht wieder ein, die US-Besatzer hoben sie auf, Kanzler Konrad Adenauer führte sie wieder ein. Rot-Grün schaffte 2004 in 53 von den 94 Handwerksberufen den Meisterzwang ab. Das bedeutet, es können auch Leute einen Betrieb gründen und ihre Dienste anbieten, unter denen sich kein Meister befindet. Das sollte Arbeitslose motivieren, sich selbständig zu machen. Auch für Zuwanderer, die in ihrer Heimat ausgebildet wurden, vereinfacht das den Zugang zum Markt. Nur in Berufen, in denen bei Stümperei Gefahr droht, blieb der Meisterzwang bestehen.