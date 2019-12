PSA und Fiat Chrysler beschließen Fusion : Jetzt entsteht der viertgrößte Automobilhersteller der Welt

Paris Die Opel-Mutter und Fiat Chrysler verschmelzen zum viertgrößten Automobilhersteller der Welt. Erklärtes Ziel ist es, die neuen Herausforderungen der Mobilität zu meistern. Noch müssen Wettbewerbsbehörden und Aktionäre der Hochzeit zustimmen.

Elefantenhochzeit in der Automobilbranche. Der französische Konzern PSA und der italienisch-amerikanische Konkurrent Fiat Chrysler haben am Mittwoch offiziell ihre Fusion bekanntgegeben. Damit entsteht der viertgrößte Automobilhersteller der Welt. Der Zusammenschluss war allerdings nur noch eine Frage der Zeit, denn bereits Ende Oktober war bekannt geworden, dass beide Seiten entsprechende Gespräche führten.

Fiat wegen Nachhaltigkeit unter Druck

Vor allem Fiat Chrysler steht in Sachen nachhaltige Mobilität unter großem Druck. Während andere Unternehmen immer mehr Geld in die Entwicklung von alternativen Antrieben, Elektromotoren und autonome Autos stecken, hat der Hersteller auf große Investitionen in Elektroantriebe verzichtet. Derzeit ist der Konzern vor allem mit den großen Spritschluckern der Marken Jeep und Ram in den USA erfolgreich. Die Verantwortlichen bei PSA blicken allerdings nicht nur auf die besseren Investitionsmöglichkeiten, für sie hat die Fusion noch einen weiteren Grund, denn nun erhält das Unternehmen den schon lange erhofften Zugang zum US-Automarkt.