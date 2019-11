Reiseveranstalter : Kunden von Thomas Cook sorgen sich um ihr Geld

Köln Nach der Thomas-Cook-Pleite bleiben für Entschädigungen nur 30 Millionen Euro übrig. Verbraucherschützer sehen den Versicherer Zurich in der Pflicht.

Die Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV) sieht die Zurich in der Pflicht. Felix Methmann von der Verbraucherzentrale meint, der Versicherer habe wissen müssen, dass 110 Millionen Euro bei der Größe von Thomas Cook eine unzureichende Absicherung seien. Die Deckelung der Entschädigung sei laut Gesetz auch keine Muss-, sondern eine Kannvorschrift. Die deutsche Thomas Cook habe zuletzt 3,8 Milliarden Euro umgesetzt, und in der Branche sei bekannt, dass 25 Prozent des Jahresumsatzes auf vorausgezahlte Kundengelder zurückgingen. Ein Zurich-Sprecher sagt, man müsse auch für die Beherbergung und Rückbeförderung der Reisenden aufkommen und habe das kostengünstig geregelt. Kostengünstig bedeutet, die Reisen wurden so abgewickelt wie gebucht. Dafür müsse man an Hotels und Airlines die mit Cook oder mit Tochterfirmen wie Neckermann vereinbarten Preise zahlen. Ein Abbruch der Reisen hätte ein Chaos verursacht. Reisende hätten Erstattungsansprüche gehabt, der Heimflug wäre viel teurer geworden als regulär.