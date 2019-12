Interview : Eon-Chef Johannes Teyssen fordert billigeren Strom

Essen Eon-Chef Johannes Teyssen fordert das Aus der EEG-Umlage und der Stromsteuer. Vor dem Brexit hat er keine Angst.

Johannes Teyssen ist am Morgen sieben Kilometer gelaufen, wie jeden zweiten Tag. Danach treffen wir den Eon-Chef in seinem Büro in der Essener Zentrale. Das Gespräch führte Antje Höning.