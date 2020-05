Wohnkostenfonds in der Corona-Krise : Mieter und Vermieter im Streit

Bonn Der Verein Haus und Grund und der Mieterbund schätzen den Bedarf für einen Lastenfonds auf drei Milliarden Euro. Damit soll Mietern und Vermietern in der Corona-Krise geholfen werden.

Obwohl das coronabedingt eingeschränkte Wirtschaftsleben wieder anläuft, sehen Vermieter die kommenden Monate eher düster. „Ich glaube, das dicke Ende kommt noch“, sagt der Hauptgeschäftsführer des Eigentümerverbandes Haus und Grund Bonn/Rhein-Sieg, Markus Gelderblom. In den ersten Wochen nach dem Lockdown im März standen bei dem Verein die Telefone nicht mehr still.

Auch GA-Leser berichten von namhaften Mietern, die nicht zahlen wollen

Missverständnis

Allerdings hatte die Bundesregierung ein Missverständnis aus dem Weg räumen müssen: Die Zahlungsverpflichtung bleibe für Mieter bestehen, heißt es jetzt in den Erläuterungen zum Gesetz. „Unsere Mitglieder fragen meistens: Muss ich meinem Mieter entgegenkommen?“, so Gelderblom. Er rate zur Abwägung: Es komme auch darauf an, was sich der Vermieter leisten könne. 40 Prozent der Mitglieder von Haus und Grund sind laut dem Dachverband in Berlin auf die Mieteinnahmen als Rentner angewiesen. Zur Abwägung gehört auch, ob es sich beim Mieter um eine Ladenkette handelt, die eigentlich zahlungskräftig genug sein sollte.„Bei kleineren Läden habe ich auch zu Teilerlass geraten“, sagt Gelderblom.