Godesberger und Wachtberger Vereine erhalten Fördergelder vom Landessportbund : 30.000 Euro für den Kanu-Club

Bad Godesberg. Zahlreiche Godesberger und Wachtberger Vereine erhalten Fördergelder vom Landessportbund. So darf sich der Godesberger Kanu-Club über einen Zuschuss von 30 000 Euro freuen.

Im vergangenen Jahr hatte der Landessportbund Nordrhein-Westfalen Förderanträge mit einem Gesamtumfang von landesweit 300 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Ein Finanzierungsanschub, von dem auch andere Sportvereine in Bad Godesberg und Wachtberg profitieren (siehe Kasten).

Der Tennisclub Wachtberg darf 32 400 Euro einplanen für die Renovierung der Clubhausterrasse und den Neubau eines Kindertrainingsplatzes. Besonders freut sich Krauß nach eigenen Angaben, dass eine Unterstützung für die Sankt Sebastianus Schützenbruderschaft Niederbachem möglich wird: Das Land gibt 51 000 Euro für die Erneuerung der Schießanlagen dazu. Das gleiche Projekt steht bei der Sankt Sebastianus Schützenbruderschaft Villip an, die dafür jetzt einen Zuschuss von 56 800 Euro erhält. es

Weitere Vereine können sich über Gelder aus dem NRW-Programm Moderne Sportstätten 2022 freuen. So zum Beispiel der Kanu-Club Mehlem über 17 750 Euro für die Modernisierung seines Bootshauses. Wachtberg wurde ebenfalls berücksichtigt, wie Landtagsabgeordneter Oliver Krauß (CDU) mitteilte. Eine Förderzusage über 36 100 Euro hat demnach der SV Wachtberg sicher, der – wie berichtet – Umkleidekabinen und Duschen sanieren muss. Der SV Alemannia Adendorf erhält 15 000 Euro als Zuschuss zur Flutlichtumrüstung und energetischen Sanierung der Duschen.

Ehrenamtler stemmen Eigenleistung

Für den Kanu-Club war es nicht ganz einfach, an das Geld zu gelangen. Vereinsmitglied Michael Kolbitsch fuchste sich hinein in das Thema und besuchte Informationsveranstaltungen zu den Förderbedingungen des Landessportbundes, betonte der zweite Clubvorsitzende Arnd Winnesberg. „Wir haben lange überlegt, welche Maßnahme in das Förderprojekt passt und wie viel Eigenleistung wir stemmen können“, beschrieb Winnesberg weiter.