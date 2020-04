Coronavirus : Die Beschlüsse von Bund und Ländern im Überblick

Düsseldorf Bund und Länder haben sich am Mittwoch darauf geeinigt, das öffentliche Leben mit kleinen Schritten wieder zuzulassen, ohne dabei Fortschritte bei der Eindämmung des Coronavirus zu gefährden. Wesentliche Beschränkungen sollen verlängert werden. Die Beschlüsse im Überblick.

Die KONTAKTBESCHRÄNKUNGEN, die auch kleinere Menschenansammlungen umfassen, werden bis zum 3. Mai verlängert. Das gleiche gilt für die Ausgangsbeschränkungen, wie sie in einigen Bundesländern gelten, Besuchsverbote in Pflegeheimen und das Verbot religiöser Zusammenkünfte wie Gottesdienste. Auch die Regel, dass jeder möglichst 1,5 bis 2 Meter Abstand zu anderen Personen halten soll, gilt weiter.

SCHULEN und Kindertagesstätten bleiben weiter geschlossen - mit wenigen Ausnahmen in NRW: Abiturienten und andere Schüler, die kurz vor ihrem Abschluss stehen, können bereits in der kommenden Woche wieder den Unterricht besuchen. Die Notbetreuung in Kitas wird in NRW auf weitere Berufsgruppen ausgedehnt. Bundesweit ist die Wiederaufnahme des Schulbetriebs schrittweise ab dem 4. Mai geplant. Vorrang haben sollen Schüler, bei denen Prüfungen anstehen, Abschlussklassen und Schüler im Übergang zu einer weiterführenden Schule.

Bestimmte GESCHÄFTE können schon in der kommenden Woche öffnen, wenn sie bis zu 800 Quadratmeter Ladenfläche haben und ein Hygienekonzept vorweisen können. Die konkreten Regeln müssen die Länder erlassen, die Ladengröße könnte also auch kleiner ausfallen. Unabhängig von der Größe sollen Kfz-Händler sowie Fahrrad- und Buchläden wieder öffnen dürfen.

Verbote von GOTTESDIENSTEN und anderen Zusammenkünfte in Kirchen, Synagogen und Moscheen sollen bestehen bleiben. Es sei weiter dringend geboten, sich auf die Vermittlung von religiösen Inhalten auf medialem Weg zu beschränken, heißt es im Beschluss. Am Freitag will Innenstaatssekretär Markus Kerber mit Vertretern von Religionsgemeinschaften über das weitere Vorgehen sprechen. In Nordrhein-Westfalen trifft sich Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) bereits am Donnerstag mit Religionsvertretern um über Möglichkeiten für Gottesdienste zu sprechen. Diese sind in NRW nicht verboten, sondern freiwillig ausgesetzt.