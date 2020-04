Kommentar zu Corona-Lockerungen : Viel Lärm um wenig

Meinung Bonn Die Maßnahmen gegen die Corona-Epidemie werden in winzig kleinen Schritt gelockert. Gefordert sind dann wieder alle Bürger. Denn: Die Gefahr ist noch nicht vorüber, auch wenn manches wieder geht, kommentiert GA-Chefredakteur Helge Matthiesen.

Gemessen am medialen Getöse ist das Szenario der Lockerungen von Maßnahmen gegen die Pandemie eher übersichtlich. Die Akteure sind sich auch einiger als es in den vergangenen Tagen schien. Warum eigentlich mag man auf die Rituale der Tagespolitik derzeit nicht verzichten?

Der Föderalismus und die Selbstverwaltung haben sich in der Krise bisher als starke Stützen der Pandemie-Bekämpfung erwiesen. Manches, was beschlossen wurde, gilt es, an regionale Gegebenheiten anzupassen. Die immer wieder geforderte Einheitlichkeit von Regeln und Terminen ist wünschenswert, aber nicht immer zielführend. Nicht alle Hoffnungen haben sich erfüllt. Aber das Programm gibt den kleineren Läden ihr Geschäft zurück. Auch hier gibt der Bund jetzt immerhin Leitlinien für Schule und Veranstaltungen vor, die ausgefüllt werden müssen.

Gefordert sind aber wieder alle Bürger. Da in den kommenden Wochen wieder mehr Menschen in Bus und Bahn unterwegs sein werden, sind es die indirekten Folgen, die es im Auge zu behalten gilt. Einfach nur wieder fahren, ist keine Lösung. Gleiches gilt für die Lockerungen in Schulen oder Kitas. Sie vor allem bergen große Risiken. Die Vorgaben für die Wiederaufnahme des Betriebes werden Lehrer und Schulträger an ihre Grenzen führen. Es muss nämlich viel konsequentere Hygienemaßnahmen über all geben. Weil es noch kein Medikament und keine Impfung gibt, reden wir weiter über eine relative Sicherheit. Die Gefahr ist noch nicht vorüber, auch wenn manches wieder geht.