Kommentar zur Terrorgefahr in Deutschland : Zugriff

Ein Wagen der Polizei und maskierte Polizisten stehen am Mittwoch im Bundesgerichtshof in Karlsruhe. Foto: dpa/Uli Deck

Meinung Düsseldorf Im Schatten der Corona-Pandemie hat eine Zelle der Terrormiliz „Islamischer Staat“ offenbar Anschläge in Deutschland geplant. Doch die Ermittler waren wachsam, kommentiert unser Autor.

Der islamistische Terrorismus ist nicht besiegt, auch wenn die Welt mit Corona beschäftigt ist. Im Schatten der Pandemie hat eine Zelle der Terrormiliz „Islamischer Staat“ offenbar Anschläge in Deutschland geplant. Die Festnahmen von fünf Tadschiken in Nordrhein-Westfalen, von denen drei als Gefährder eingestuft sind, zeigen: Die Terrorgefahr in Deutschland ist weiter unverändert hoch, auch wenn sie mehr abstrakt als konkret ist. Doch das gesellschaftliche Umfeld passt gerade. Denn Zeiten, in denen nahezu alle Staaten dieser Erde mit der Eindämmung der Corona-Pandemie kämpfen, verströmen die Erwartung abgelenkter Polizei.