Internet und Telefon : Unitymedia meldet Ende der bundesweiten Störung

Bonn Eine Störung bei Unitymedia hat am Sonntag zu Problemen mit Internet und Telefon geführt. Auch Kunden in Bonn waren betroffen. Inzwischen meldet Unitymedia, die Störung sei behoben.

Weder telefonieren noch im Internet surfen konnten am Sonntagnachmittag zahlreiche Kunden von Unitymedia. Betroffen waren nach Angaben des Unternehmens Baden-Württemberg, NRW und Hessen. Am frühen Abend meldete Unitymedia, dass die Störung behoben sei. Grund für den Ausfall sei ein Problem mit einem sogenannten DNS-Server (Domain Name System).