Studie gestartet : Bonner Uniklinik will Corona-Gefahr in Kitas untersuchen

Bonner Uniklinik will Corona-Gefahr in Kitas untersuchen

Bonn Die Stadt Bonn und das Universitätsklinikum haben eine Studie gestartet. Sie wollen ermitteln, welche Risiken das Coronavirus für Kinder, Eltern und Erzieher darstellt.

Die Stadt und das Universitätsklinikum (UKB) wollen mit einer Studie ermitteln, welche Risiken das Coronavirus für Kinder, Eltern und Erzieher darstellt – und wie sie sich minimieren lassen. Dazu sammeln die Forscher Daten in der Kita des UKB und der Kita Am Stadion in Beuel. Ihr Ziel ist es, später Empfehlungen abzugeben, wie die Hygiene in den Einrichtungen verbessert werden kann. Am Donnerstag stellten die Beteiligten die Studie mit dem Titel „KiRaSu“ im Stadthaus vor. Mit dabei waren Carolin Krause vom Amt für Kinder, Jugend und Familie, Inge Heyer vom Gesundheitsamt sowie Wolfgang Holzgreve, Martin Exner und Ricarda Schmithausen vom UKB.