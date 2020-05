Elf Bewohner in Gewahrsam : Polizei rückte am Donnerstag drei Mal in die Ermekeilkaserne aus

Die Erstaufnahmeeinrichtung in der Ermekeilkaserne. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Die Polizei ist in der Nacht zur Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge in der Ermekeilkaserne ausgerückt. Dort hatte es eine Auseinandersetzung gegeben, die Polizei hat elf Personen in Gewahrsam genommen.

Einen Polizeieinsatz hat es in der Nacht auf Freitag in der Erstaufnahmeeinrichtung (EAE) des Landes NRW an der Ermekeilkaserne in der Bonner Südstadt gegeben. Auf GA-Nachfrage sagte Polizeisprecher Simon Rott am Freitagmorgen, dass es dort zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Bewohnern gekommen sei. Elf Bewohner - ausschließlich Männer- hätte die Polizei in Gewahrsam nehmen müssen.

Später teilte die Polizei mit, dass sie gleich drei Mal am selben Abend in die Unterkunft hatte ausrücken müssen. Erstmals um 20.05 Uhr und zum zweiten Mal um 21.45 Uhr war die Polizei alarmiert worden, weil mehrere Männer aneinandergeraten waren. Beim zweiten Mal wurden die Bewohner räumlich getrennt, um weitere Auseinandersetzungen zu verhindern. Als einer der Männer, die in ein anderes Haus verlegt worden waren, noch Gegenstände aus seinem alten Zimmer holen wollte, kam es jedoch laut Mitteilung erneut zum Streit. Insgesamt elf Männer im Alter von 18 bis 35 Jahren, die sich bei den Einsätzen als Aggressoren gezeigt hätten, wurden „zur Verhinderung weiterer Straftaten“, so die Polizei, in Gewahrsam genommen.

Ermittlungen wegen Körperverletzungen wurden eingeleitet. Zwei Menschen wurden bei den Prügeleien leicht verletzt. Über die Gründe für die Auseinandersetzung war bislang nichts zu erfahren.