Fahrspuren der A565 gesperrt : Erneute Untersuchung auf Kampfmittel am Endenicher Ei

Das Endenicher Ei. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Der Landesbetrieb Straßen NRW sperrt am kommenden Dienstag zwei Spuren der A565 bei Bonn-Endenich. Grund sind erneute Untersuchungen auf mögliche Kampfmittel im Boden im Bereich des Endenicher Eis.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Alexander Hertel

Im Bereich des Endenicher Eis stehen in der kommenden Woche weitere Arbeiten an. Wie der Landesbetrieb Straßen NRW mitteilt, werden am Dienstag, 2. Juni, zwei der drei Fahrspuren in Richtung Köln im Bereich der Anschlussstelle Bonn-Endenich gesperrt. Der Verkehr wird dann über eine Spur geleitet.

Grund für die Sperrung sind weitere Untersuchungen auf Kampfmittel im Boden. Bereits in der vergangenen Woche hatte der Straßenbetrieb am Endenicher Ei nach möglicherweise verborgenen Kampfmitteln gesucht. Straßen NRW sperrte dafür an zwei Tagen die dortige Auffahrt. Kampfmittel wurden dabei nicht gefunden, sagte Bernd Aulmann, Sprecher des Landesbetriebs, nun auf GA-Anfrage. Die Untersuchungen dienen der Bodenerkundung für den umfangreichen Neubau des Verteilerkreises.

Lesen Sie auch Auf- und Abfahrten gesperrt : Boden am Endenicher Ei wird auf Kampfmittel untersucht