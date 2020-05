Vorhang auf nach Corona-Pause : Wie sich Bonner Kinos auf die Öffnung vorbereiten

Welche Kinos öffnen?

Die ungewisse Lage betrifft auch weitere Kinos in Bonn. Die Kino-Kette Cinestar, die das „Stern“ am Marktplatz betreibt, teilte auf GA-Anfrage mit, dass die ­Cinestar-Kinos in NRW noch nicht öffnen würden. Die Kette will ihr Konzept zuerst in Lübeck, Karlsruhe und Konstanz testen. Wenn das reibungslos klappt, sollen auch die Kinos in NRW folgen. Das Kinopolis in Bad Godesberg ließ eine Anfrage unbeantwortet. Die Brotfabrik in Bonn-Beuel hingegen kündigte auf Facebook erste Vorstellungen am Pfingstwochenende mit begrenzter Platzanzahl an.