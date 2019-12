Nach Schließungsplänen : So geht es mit der Bahnhofsmission in Bonn weiter

So geht es mit der Bahnhofsmission in Bonn weiter

Viele Menschen kommen in die Bonner Bahnhofsmission, weil sie die Ruhe und Abgeschiedenheit genießen. Foto: Nicolas Ottersbach

Bonn. Die Bahnhofsmission in Bonn sollte erst geschlossen werden, jetzt haben die Träger Caritas und Diakonie ein neues Konzept vorgestellt. Pfarrer Wolfgang Harnisch übernimmt mit Albert Schmitz die Leitung, und die Bahn stellt neue Räume zur Verfügung.

Wie die Arbeit der Bahnhofsmission Bonn künftig aussehen wird, haben die Träger Diakonie und Caritas nun bekanntgegeben. „Die Arbeit des ehrenamtlichen Teams der Bahnhofsmission wird ohne Unterbrechung weitergeführt“, sagt Diakonie-Sprecherin Andrea Hillebrand. Wie bisher liege die alltägliche Arbeit in den Händen der Ehrenamtliche n. Unterstützt würden sie von den neuen Leitern Pfarrer Wolfgang Harnisch und Albert Schmitz. Sie übernehmen die Arbeit der ehemals hauptamtlichen Kraft Gregor Bünnagel, der sich zum Jahreswechsel anderen Aufgaben im Caritasverband widmet.

Harnisch ist für die Bahnhofsmission kein Unbekannter. Während seiner aktiven Zeit als Pfarrer in der evangelischen Kirchengemeinde Hardtberg war er vor Ort, um Andachten anzubieten. Schmitz hat als langjähriger Caritasmitarbeiter in vielen Bonner Stadtteilen Leitungsaufgaben in der Ambulanten Pflege wahrgenommen.