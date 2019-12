Verkehrsbehinderungen in der Innenstadt : Drei „Fridays for Future“-Demonstrationen in Bonn

„Fridays for Future“-Demonstranten in Bonn. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Die Demonstrationen von „Fridays for Future“ in Bonn gehen weiter: Für Freitag, 13. Dezember, hat die Bewegung gleich drei Demonstrationen in der Bonner Innenstadt angekündigt. Es muss mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden.

Drei Versammlungen der „Fridays for Future“-Bewegungen finden am Freitag in der Bonner Innenstadt statt. Wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte, erwarten die Veranstalter ab 11 Uhr etwa 300 bis 600 Teilnehmer zu einer Kundgebung auf dem Bonner Marktplatz, die um 15 Uhr enden soll.

Demonstrative Aktionen sind in der Zeit von 11.30 bis 14 Uhr auch auf der Adenauerallee in Höhe des Akademischen Kunstmuseums geplant. Die Polizei weist darauf hin, dass es in beide Fahrtrichtungen vermutlich zu kurzfristigen Beeinträchtigungen des Verkehrs kommen wird. Etwa 50 Teilnehmer werden dort erwartet.