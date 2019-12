Nach Festnahme von Tatverdächtigen : Bonner Straßenräuber überfielen wohl weiteren Passanten

Symbolfoto. Foto: dpa

Bonn Nach der Festnahmen zweier Straßenräuber in der Bonner Innenstadt geht die Polizei von einer weiteren Tat aus, mit der die Männer in Verbindung stehen. In der Nacht zuvor sollen sie einen 23-Jährigen attackiert haben. Es gibt zudem Hinweise auf einen weiteren Täter.

Der Überfall auf einen 19-Jährigen am Brassertufer in der Bonner Innenstadt in der Nacht auf Sonntag war offenbar nicht der einzige Straßenraub der zwei festgenommenen Tatverdächtigen: Die 31 und 44 Jahre alten Männer sollen bereits in der Nacht auf Samstag einen 23-Jährigen an der Berliner Freiheit überfallen haben.

Das Opfer der Tat war nach Angaben der Polizei gegen 4.45 Uhr in Richtung Kennedybrücke unterwegs, als drei Männer ihn ansprachen. Als er weiterging, sollen die Tatverdächtigen ihn mit Tritten zu Boden gebracht und versucht haben, in die Seitentasche der Jacke des jungen Mannes zu greifen. Dieser wehrte sich gegen den Überfall, bis die Räuber von ihm abließen und in Richtung Brassertufer davonliefen. Die Polizei fahndete im Nahbereich nach den Tätern, konnten die Verdächtigen aber nicht finden.