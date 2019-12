Diebstähle in Bonn und der Region : Polizei sucht weiter nach Besitzern gestohlener Räder

Bonn Die Polizei hat nach einem Großeinsatz in Bonn, Alfter, Köln und Polen, bei dem rund 180 gestohlene Fahrräder sichergestellt wurden, 70 von ihnen den ursprünglichen Besitzern zugeordnet. Die Suche nach weiteren Geschädigten geht weiter.

Zum Hintergrund: Im August hatte die Bonner Polizei nach mehrmonatigen Ermittlungen in einem Großeinsatz Lagerräume und Wohnungen in Bonn, Alfter und Köln durchsucht. Dabei wurden 41 Fahrräder und weiteres Beweismaterial beschlagnahmt. Gleichzeitig durchsuchten Bonner Kriminalpolizisten zusammen mit polnischen Beamten Räume in Kamienna Gora in Polen. Dort wurden damals 140 Fahrräder sichergestellt und per Lastwagen nach Deutschland transportiert. Seitdem sucht die Bonner Polizei mit Fotos auf der Internetseite https://bonn.polizei.nrw/aufgefundene-fahrraeder nach den Besitzern der Räder. Die Ermittlungen gegen die Tatverdächtigen dauern an.