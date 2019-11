Baustelle an der Nordbrücke : Defekter Kleinlaster auf A565 sorgte für Stau

Baustelle an der Nordbrücke

Bonn Ein liegengebliebener Kleinlaster auf der A565 hat am Mittwoch für Stau gesorgt. Das Fahrzeug hatte offenbar eine Panne - und steckte ausgerechnet im Baustellenbereich fest.

Im Baustellenbereich an der Nordbrücke ist auf der A565 am Mittwochmorgen ein defekter Kleinlaster liegengeblieben. Das Fahrzeug blockierte nach GA-Informationen in Fahrtrichtung Sankt Augustin die linke Spur, die durch Betonabsperrungen vom Rest der Fahrbahn abgetrennt ist. Auch der Polizei lag eine entsprechende Meldung vor. Inzwischen ist die Fahrbahn wieder frei. Das Fahrzeug wurde von der Fahrbahn geschoben.